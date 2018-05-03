В Забайкалье за сутки потушили лесные пожары на площади более 10 тыс. га

ЧИТА , 3 мая. / ТАСС /. Лесные пожары на площади свыше 10 тыс. га потушили за прошедшие сутки в восьми районах Забайкальского края . В регионе продолжают действовать 10 возгораний площадью около 4,5 тыс. га, сообщила в четверг пресс-служба регионального минприроды.

"За прошедшие сутки благодаря действиям лесопожарных формирований, своевременному обнаружению и оперативному реагированию ликвидированы 16 лесных пожаров на площади более 10 тыс. га. Утром в четверг в регионе действуют 10 пожаров общей площадью 4,7 тыс. га, из них три пожара локализованы на 142 га. Угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении министерства.

Тушением пожаров занимаются 150 человек, задействовано 20 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8.

В министерстве добавили, что в труднодоступных лесах на севере Забайкалья действует пожар площадью 4,1 тыс. га. Он возник из-за гроз и не угрожает населенным пунктам и объектам экономики. Поскольку прогнозируемые затраты на ликвидацию этого пожара превышают вред, который он может причинить, приняли решение о прекращении его тушения.

Пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта — раньше, чем в прошлом году. Основная причина пожаров — человеческий фактор. Несмотря на профилактические мероприятия и штрафы, жители Забайкалья продолжают жечь сухую траву, кусты и мусор. Наиболее распространенный вид поджогов — так называемые, сельскохозяйственные палы, но есть и случаи хулиганских и целенаправленных поджогов.

В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, до 16 мая ввели ограничения на пребывание людей в лесах.