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В Забайкалье за сутки потушили лесные пожары на площади более 10 тыс. га
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В Забайкалье за сутки потушили лесные пожары на площади более 10 тыс. га 

ТАСС 1 час назад
ЧИТА, 3 мая. /ТАСС/. Лесные пожары на площади свыше 10 тыс. га потушили за прошедшие сутки в восьми районах Забайкальского края. В регионе продолжают действовать 10 возгораний площадью около 4,5 тыс. га, сообщила в четверг пресс-служба регионального минприроды.
"За прошедшие сутки благодаря действиям лесопожарных формирований, своевременному обнаружению и оперативному реагированию ликвидированы 16 лесных пожаров на площади более 10 тыс. га. Утром в четверг в регионе действуют 10 пожаров общей площадью 4,7 тыс. га, из них три пожара локализованы на 142 га. Угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении министерства.
Тушением пожаров занимаются 150 человек, задействовано 20 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8.
В министерстве добавили, что в труднодоступных лесах на севере Забайкалья действует пожар площадью 4,1 тыс. га. Он возник из-за гроз и не угрожает населенным пунктам и объектам экономики. Поскольку прогнозируемые затраты на ликвидацию этого пожара превышают вред, который он может причинить, приняли решение о прекращении его тушения.
Пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта — раньше, чем в прошлом году. Основная причина пожаров — человеческий фактор. Несмотря на профилактические мероприятия и штрафы, жители Забайкалья продолжают жечь сухую траву, кусты и мусор. Наиболее распространенный вид поджогов — так называемые, сельскохозяйственные палы, но есть и случаи хулиганских и целенаправленных поджогов.
В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, до 16 мая ввели ограничения на пребывание людей в лесах.
ТАСС: последние новости
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