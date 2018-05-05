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Площадь лесных пожаров в Забайкалье за сутки возросла
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Площадь лесных пожаров в Забайкалье за сутки возросла более чем в два раза 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за прошедшие сутки увеличилась с 6,5 тыс. га до 13,7 тыс. га, сообщила в субботу пресс-служба регионального минприроды.
"На 08:00 местного времени (02:00 мск) на территории лесного фонда Забайкальского края действуют 19 лесных пожаров общей площадью 13,7 тыс. га. Четыре из них локализованы на 2,1 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении министерства.
Леса горят в 13 районах. Ранее сообщалось, что ситуацию в регионе осложняет штормовой ветер с порывами до 25-30 метров в секунду. Тушением занимается 571 человек, задействовано 90 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8.
В министерстве добавили, что в труднодоступных лесах на севере Забайкалья действуют четыре пожара площадью 4,2 тыс. га. Они возникли из-за гроз и не угрожают населенным пунктам и объектам экономики. Поскольку прогнозируемые затраты на ликвидацию этих пожаров превышают вред, который они могут причинить, принято решение о прекращении их тушения.
Пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта — раньше, чем в прошлом году. Основная причина пожаров — человеческий фактор. Несмотря на профилактические мероприятия и штрафы, жители Забайкалья продолжают жечь сухую траву, кусты и мусор. Наиболее распространенный вид поджогов — так называемые сельскохозяйственные палы, но есть и случаи хулиганских и целенаправленных поджогов.
В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, до 16 мая ограничено пребывание людей в лесах.
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