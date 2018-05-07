Ещё
Площадь лесных пожаров в Забайкалье за сутки сократилась
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Площадь лесных пожаров в Забайкалье за сутки сократилась 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки сократилась с 12,7 до 4 тыс. га. Тайга продолжает гореть в семи районах, сообщила в понедельник пресс-служба регионального Минприроды.
"За прошедшие сутки благодаря действиям лесопожарных формирований, своевременному обнаружению и оперативному реагированию удалось ликвидировать 16 лесных пожаров на общей площади более 17 тыс. га. На 08:00 местного времени (02:00 мск) на территории лесного фонда Забайкальского края действуют семь пожаров общей площадью около 4 тыс. га. Три из них локализованы на 645 га. Угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении.
Тушением огня занимаются 303 человека, задействовали 65 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8. В режиме ожидания находится самолет-амфибия Бе-200 МЧС России.
В министерстве добавили, что один пожар площадью в 40 га действует в труднодоступных лесах на севере Забайкалья. Он не угрожает населенным пунктам и объектам экономики, и, поскольку прогнозируемые затраты на его ликвидацию превышают вред, который он может причинить, принято решение о прекращении тушения.
Пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта, раньше, чем в прошлом году. Основная причина пожаров — человеческий фактор. Несмотря на профилактические мероприятия и штрафы, жители Забайкалья продолжают жечь сухую траву, кусты и мусор. Наиболее распространенный вид поджогов — так называемые сельскохозяйственные палы, но есть и случаи хулиганских и целенаправленных поджогов.
В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, до 16 мая ограничено пребывание людей в лесах.
ТАСС: последние новости
В Свердловской области из-за пожара на вещевом рынке эвакуировали более 120 человек Проверки выявили 11 тыс. нарушений пожарной безопасности в ТЦ Москвы В России за минувшие выходные потушили 107 лесных пожаров
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей165
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой738
Израиль передумал и решил воевать с Ираном42
Бузова сообщила о замужестве147
Макрон предупредил об угрозе войны с Ираном из-за США
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение