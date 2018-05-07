Площадь лесных пожаров в Забайкалье за сутки сократилась

Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки сократилась с 12,7 до 4 тыс. га. Тайга продолжает гореть в семи районах, сообщила в понедельник пресс-служба регионального Минприроды.

"За прошедшие сутки благодаря действиям лесопожарных формирований, своевременному обнаружению и оперативному реагированию удалось ликвидировать 16 лесных пожаров на общей площади более 17 тыс. га. На 08:00 местного времени (02:00 мск) на территории лесного фонда Забайкальского края действуют семь пожаров общей площадью около 4 тыс. га. Три из них локализованы на 645 га. Угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении.

Тушением огня занимаются 303 человека, задействовали 65 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8. В режиме ожидания находится самолет-амфибия Бе-200 МЧС России.

В министерстве добавили, что один пожар площадью в 40 га действует в труднодоступных лесах на севере Забайкалья. Он не угрожает населенным пунктам и объектам экономики, и, поскольку прогнозируемые затраты на его ликвидацию превышают вред, который он может причинить, принято решение о прекращении тушения.

Пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта, раньше, чем в прошлом году. Основная причина пожаров — человеческий фактор. Несмотря на профилактические мероприятия и штрафы, жители Забайкалья продолжают жечь сухую траву, кусты и мусор. Наиболее распространенный вид поджогов — так называемые сельскохозяйственные палы, но есть и случаи хулиганских и целенаправленных поджогов.

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, до 16 мая ограничено пребывание людей в лесах.