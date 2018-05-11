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Десять лесных пожаров потушили за сутки в Забайкалье
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Десять лесных пожаров на площади более 13 тыс. га потушили за сутки в Забайкалье 

ТАСС 10 минут назад
Фото: ТАСС
Десять лесных пожаров общей площадью более 13 тыс. га удалось потушить за прошедшие сутки в Забайкальском крае. Площадь возгораний сократилась с 29 до 24 тыс. га, сообщила в пятницу пресс-служба регионального минприроды.
"За прошедшие сутки благодаря действиям лесопожарных формирований, своевременному обнаружению и оперативному реагированию удалось ликвидировать 10 лесных пожаров на общей площади более 13 тыс. га. На 08:00 местного времени (02:00 мск) на территории лесного фонда Забайкальского края действуют 16 лесных пожаров общей площадью 24,1 тыс. га. Четыре из них локализованы на 3,2 тыс. га, угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении.
Огонь бушует в 12 районах. Как рассказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе ведомства, утром в пятницу пожар площадью в 2 га обнаружили в пригороде Читы, угрозы для города он не представлял, к тушению очага были привлечены 17 человек и пять единиц техники.
Всего в тушении пожаров участвуют 877 человек, задействовано 172 единицы техники, в том числе два вертолета Ми-8. В режиме ожидания находится самолет-амфибия Бе-200 МЧС России.
Пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта, раньше, чем в прошлом году. Основная причина пожаров — человеческий фактор. Несмотря на профилактические мероприятия и штрафы, жители Забайкалья продолжают жечь сухую траву, кусты и мусор. Наиболее распространенный вид поджогов — так называемые сельскохозяйственные палы, но есть и случаи хулиганских и целенаправленных поджогов.
В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, до 16 мая ограничено пребывание людей в лесах.
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