Свыше 74 тысяч га леса горит в регионах России

Свыше 74 тыс. га леса горит в регионах России

Почти 70 лесных пожаров общей площадью около 74 тыс. га зафиксировали в России , за минувшие сутки потушили 143 очага возгорания. Об этом сообщает в четверг пресс-служба федеральной Авиалесоохраны со ссылкой на данные региональных диспетчерских служб лесного хозяйства.

"За прошедшие сутки… в России лесопожарными силами ликвидировано 143 лесных пожара на площади 40327 га. На 00:00 мск 03.05.2018 на территории РФ действовало 67 лесных пожаров на площади 74028 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.

Сообщается, что пожары в лесах тушат свыше 3,4 тыс. человек, задействовано около 730 единиц техники, в авиационном мониторинге и тушении — 38 воздушных судов. Для стилизации обстановки в Амурской области привлекли также 375 парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны.