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Свыше 74 тысяч га леса горит в регионах России
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Свыше 74 тыс. га леса горит в регионах России 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Почти 70 лесных пожаров общей площадью около 74 тыс. га зафиксировали в России, за минувшие сутки потушили 143 очага возгорания. Об этом сообщает в четверг пресс-служба федеральной Авиалесоохраны со ссылкой на данные региональных диспетчерских служб лесного хозяйства.
"За прошедшие сутки… в России лесопожарными силами ликвидировано 143 лесных пожара на площади 40327 га. На 00:00 мск 03.05.2018 на территории РФ действовало 67 лесных пожаров на площади 74028 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.
Самые сильные пожары полыхают в Амурской области, где, по данным на утро, огнем охвачено более 54,4 тыс. га. Крупные очаги отмечаются также в Хабаровском крае — общая площадь возгорания составляет почти 15,3 тыс. га. В Приморье леса горят на площади около 1,9 тыс. га (и один пожар на площади более 900 га в национальном парке "Зов тигра"), в Забайкальском крае — около 650 га, в Иркутской области — порядка 450 га, в Бурятии — чуть более 300 га и один пожар в поселениях. Возгорания небольших площадей зарегистрировали в Еврейской АО и Саратовской области.
Сообщается, что пожары в лесах тушат свыше 3,4 тыс. человек, задействовано около 730 единиц техники, в авиационном мониторинге и тушении — 38 воздушных судов. Для стилизации обстановки в Амурской области привлекли также 375 парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны.
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