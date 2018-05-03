«Огонь было видно издалека»: на седьмом этаже квартиры на Народной воли сгорела лоджия

Этой ночью в центре Екатеринбурга на седьмом этаже дома на Народной воли, 23, загорелась лоджия. Огонь было видно издалека.

— Пожарные приехали минимум за 10 минут. Огонь было видно издалека. Минут через 5–10 шел только дым, — рассказал читатель Е1.RU, который живет в доме напротив.

Еще до приезда пожарных 54 жильца подъезда эвакуировались самостоятельно, из них 8 — дети. Спасателям пришлось вытаскивать еще двоих взрослых и ребенка. Они не пострадали.

— 3 мая поступило сообщение о возгорании лоджии, — сообщил начальник караула спасателей старший лейтенант Камалов. — К месту вызова прибыло 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Площадь пожара составила 4 кв.м.