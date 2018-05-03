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Где и когда можно разводить костры и готовить шашлыки
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Где и когда можно разводить костры и готовить шашлыки 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Шашлык: жарим безопасно Костер у себя на даче можно разжигать не ближе чем в 50 метрах от дома. Если площадь участка не позволяет, надо использовать мангал, его можно установить в пяти метрах от дома. Не рекомендуется размещать мангал вблизи легковоспламеняющихся предметов (сухой травы, дров), а также вплотную к какой-либо опоре — забору, стене хозяйственной постройки, беседки. Нельзя также располагать жаровню под свисающими ветками деревьев. Не забывайте и о ветре. Мангал лучше расположить так, чтобы дым и пепел не сдувало на дома и постройки соседей. Поскольку ветер не отличается постоянством, надо лишь устроить защитный экран или специальный навес над мангалом. На дачных участках запрещено для розжига применять горючие, легковоспламеняющиеся жидкости. После приготовления шашлыка оставшийся жар в мангале следует тщательно затушить. Чтобы дача не сгорела зряВ подмосковных садоводческих товариществах происходит 16 процентов всех огненных трагедий в регионе: более трех тысяч пожаров, в которых уничтожается до 1000 различных строений. Огню достаточно 10 минут, чтобы уничтожить деревянный дом. «Пожарная безопасность на дачных и садовых участках целиком зависит от их владельцев. Поэтому Союз дачников Подмосковья просит соблюдать несколько правил, основанных на лучших практиках садоводческих товариществ», — подчеркивает председатель Союза дачников Никита Чаплин. В начале дачного сезона обязательно нужно убрать сухую траву и ветки с участка, проверить состояние электропроводки, конвекторы, бойлеры, если есть печь — наличие трещин в кладке. Рекомендуется купить огнетушители на каждый этаж в доме, а также в баню, гараж, мастерскую. Установите в кухне датчик пожарной сигнализации, работающий автономно от обычной батарейки. При повышении температуры датчик сработает: звук тревоги вы услышите, находясь даже на соседнем участке. Стоимость датчика — около 500 рублей. На улице следует предусмотреть запас воды — минимум 200 литров в обычной бочке. Костер в лесу, поле и на берегуЕсли в регионе не введен особый противопожарный режим, то костры по общему правилу можно разводить не ближе 50 метров до ближайших построек. Нужно выбирать места, которые можно легко освободить от мхов и лишайников, сухой хвои, веток. Место под костер надо окопать так, чтобы чистая земляная полоса вокруг костра была шириной от 0,5 до 1 метра. Менее опасны для разведения костров песчаные берега рек, озер, не заросшие лесные дорожки и просеки, чистые канавы. На лугу костер разводить можно, но только в яме или бочкеВ поле или на живописном лугу огонь по правилам можно разводить только в котловане, яме или рве не более 1 метра в диаметре и не менее 0,3 метра в глубину либо в металлической бочке или мангале емкостью не более одного кубического метра. При этом до ближайшего строения должно быть также не менее 50 метров, до хвойного леса — 100 метров, до лиственного — 30 метров. Летающие фонарики — опасные нарушителиВ последние годы в моду вошел запуск китайских летающих фонариков. При этом мало кто задумывается, что их запуск приравнивается к разведению в городской черте открытого огня, что категорически запрещено всеми нормами. По правилам фонарикам запрещено летать над поселениями и на расстоянии менее километра от леса. Получается, что запускать их можно лишь в чистом поле.
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