Общежитие горело сегодня вечером в Петрозаводске (фото, видео)

Пожарным пришлось подниматься на восьмой этаж с помощью автолестницы.

Сегодня в Петрозаводске произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, который используется как общежитие. Об этом сообщает МЧС по РК.

02.05.2018 г. в 18:56 пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска (8 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, д. 28. В 19:43 пожар в жилом доме ликвидирован,

— говорится в сообщение ведомства.

В группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» очевидцы разместили фотографии и видео, как работают пожарные. Судя по кадрам, огнеборцам пришлось разворачивать автолестницу, чтобы подняться на 8 этаж.

О пострадавших на пожаре не сообщается.