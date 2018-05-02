Общежитие горело сегодня вечером в Петрозаводске (фото, видео) 

Пожарным пришлось подниматься на восьмой этаж с помощью автолестницы.
Сегодня в Петрозаводске произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, который используется как общежитие. Об этом сообщает МЧС по РК.
02.05.2018 г. в 18:56 пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска (8 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, д. 28. В 19:43 пожар в жилом доме ликвидирован,
— говорится в сообщение ведомства.
В группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» очевидцы разместили фотографии и видео, как работают пожарные. Судя по кадрам, огнеборцам пришлось разворачивать автолестницу, чтобы подняться на 8 этаж.
О пострадавших на пожаре не сообщается.
Фотографии Игоря Киселева и Яны Ефимовой. Видео Игоря Киселева.
По материалам: ptzgovorit.ru