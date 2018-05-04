Ещё
Массовое ДТП в Невском районе: столкнулись три автомобиля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москву ждет "второе пришествие"
Москву ждет "второе пришествие"

Массовое ДТП в Невском районе: столкнулись три автомобиля 

АиФ Санкт-Петербург 41 минуту назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В ночь с 3 на 4 мая в Невском районе Санкт-Петербурга произошла массовая авария.
На пересечении проспекта Большевиков и улицы Подвойского столкнулись три иномарки — Kia, Daewoo Nexia и Hyundai. По словам очевидцев, виновником ДТП стал водитель Daewoo: он двигался по городу а большой скорости. Когда впереди идущий автомобиль резко затормозил, он решил объехать его слева. В результате поизошло столкновение.
Иномарку Daewoo Nexia отбросило на бордюрный камень: машина перевернулась. К счастью, в тройной аварии никто не пострадал. По данному факту полицейские проводят проверку.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Казанском соборе прошла панихида по жертвам пожара в Кемерове За одну ночь в Петербурге сгорели 8 машин В парадной на Пражской улице в Петербурге произошла стрельба
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки отказывают россиянам по-новому52
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали218
Скрипаля отравили полной рюмкой80
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub12
Москву ждет «второе пришествие»2
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
00:59
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub
Интернет
02:17
Захарова публично пристыдила Терезу Мэй
Политика
02:21
В Таиланде задержали россиянина
Происшествия
01:25
Москву ждет «второе пришествие»
Общество Новости Москвы
01:46
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали
Происшествия Оружие
04:10
Скрипаля отравили полной рюмкой
Происшествия
10:00
Банки отказывают россиянам по-новому
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение