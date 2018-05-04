Массовое ДТП в Невском районе: столкнулись три автомобиля

В ночь с 3 на 4 мая в Невском районе Санкт-Петербурга произошла массовая авария.

На пересечении проспекта Большевиков и улицы Подвойского столкнулись три иномарки — Kia, Daewoo Nexia и Hyundai. По словам очевидцев, виновником ДТП стал водитель Daewoo: он двигался по городу а большой скорости. Когда впереди идущий автомобиль резко затормозил, он решил объехать его слева. В результате поизошло столкновение.

Иномарку Daewoo Nexia отбросило на бордюрный камень: машина перевернулась. К счастью, в тройной аварии никто не пострадал. По данному факту полицейские проводят проверку.