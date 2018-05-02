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«Пламя стояло стеной»: в пригороде Челябинска вспыхнула трава под окнами жилых домов
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«Пламя стояло стеной»: в пригороде Челябинска вспыхнула трава под окнами жилых домов 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Стихия разыгралась сразу около двух населённых пунктов — у микрорайона и деревни Бутаки. Осложнял обстановку сильный ветер, который раздувал огонь и поднимал его на двухметровую высоту. Об этом сообщили читатели 74.ru.
Огонь стеной подошел к домам
— У деревни Бутаки пламя стояло стеной. Пожар от домов отделяла река, но он был очень близко — в метрах 200. Всё осложнял ветер. Люди паниковали, — рассказал читатель Дмитрий Иваненко.
По данным ГУ МЧС региона, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 15 часов. Через полчаса возгорание удалось полностью ликвидировать. Трава выгорела на площади 150 квадратных метров.
В «Славино» трава вспыхнула рядом с парковкой
Вечером трава загорелась в берёзовой роще микрорайона «Славино». Как сообщили 74.ru в чрезвычайном ведомстве, возгорание случилось в 18:40. На место отправили две цистерны с водой. С огнём удалось справиться спустя 40 минут.
Дым от пожара окутал микрорайон
— Людей не эвакуировали, но дома стояли в дыму, — рассказал очевидец. — Пожарные молодцы очень быстро ликвидировали огонь. Никто не пострадал, но людям нужно быть осторожнее, ведь огонь — стихия, которая всегда несёт в себе опасность.
74.ru: последние новости
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