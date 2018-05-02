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На въезде в Набережные Челны сгорело здание, именуемое «Тарелкой»
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На въезде в Набережные Челны сгорело здание, именуемое «Тарелкой» 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Происшествие произошло 2 мая примерно в 16.00. Пожар на видео сняли очевидцы. В соцсетях пользователи отмечают, что в здании иногда ночевали бездомные. Ранее же в нем располагался пост ГАИ.
Причины пожара выясняют сотрудники МЧС Татарстана.
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