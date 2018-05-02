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Взрывы в центре Нижнего Новгорода прогремели 1 мая
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Взрывы в центре Нижнего Новгорода прогремели 1 мая 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Автор видео Дмитрий Шокин назвал адрес: строительная площадка ЖК «Маршал-Град» — улица Маршала Баграмяна, 1А. А снимал он с крыши дома 17В по проспекту Гагарина.
— Я живу напротив. Что-то взорвалось и загорелось на средних этажах высотки. Несколько раз бабахнуло сильно, потом черный дым пошел со средних этажей высотки, а уже потом что-то выбросили из окна, и оно догорало на земле, — рассказала Надежда Мироненко. — Весь двор черным дымом заволокло. Потом дым быстро рассеялся. В течение нескольких минут сами строители потушили возгорание на земле. И все строители занялись своими делами. Судя по всему, серьезного ущерба стройке нет.
С более близкого расстояния и пожар, и звуки взрывов производят внушительное впечатление. Окрестные жители сбежались, но судя по всему, их помощь не понадобилась. Говорят, что обошлось без серьезных последствий.
— Горел мусор около дома. Возгорание от сварки. Взрывались какие-то закупоренные баки при нагреве. Сейчас все устранено. Дом не пострадал. Черный дым от мусора был. Более подробный ответ будет в официальных группах застройщика. Но сейчас стройке ничего не угрожает, — написала Мария Хахина.
На момент публикации никаких сообщений о пожаре на официальном сайте не было.
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