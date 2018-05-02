В столице Югры дети провели Первое мая в противогазе

Сотрудники МЧС Югры организовали выставку спецтехники для юных жителей окружной столицы. По приказу командования, в выставке участвовали сотрудники «Ханты-Мансийского пожарно-спасательного гарнизона», «Центраспас-Югория» и организации «Защита Югры».

Детей, как магнитом, притягивали красные пожарные машины, мобильный внедорожник спасателей, буран и катер. Желающим даже удалось посидеть за рулём служебного автомобиля на зависть товарищам. Большой популярностью у подрастающего поколения пользовался автоколенчатый подъёмник. Подъёмный механизм не оставил никого равнодушным.

Кроме того, посетители выставки много узнали о работе спасателей и специальном снаряжении от профессионалов с многолетним опытом работы. А так же попробовали себя в качестве пожарного. Для этого огнеборцы оборудовали специальную площадку, где малыши с помощью пожарного, огнетушителем сбивали пламя в противне. После переполненных эмоциями малышей спасатели угостили кашей из полевой кухни.

«Ребят интересует абсолютно все: как работает это, как то, сколько воды в цистерне и так далее. Надеюсь, это мероприятие поможет усвоить им азы правил пожарной безопасности», — поделился с корреспондентом ИА «Уральский меридиан» руководитель Ханты-Мансийского пожарно-спасательного гарнизона Борис Пневский.

Источник фотографии: hertsmemories.org.uk