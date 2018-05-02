Днем с огнем: как малому бизнесу подготовиться к проверкам пожарной инспекции

После трагических событий в Кемерово количество проверок со стороны Государственной противопожарной службы МЧС России резко увеличилось. В первую очередь инспекторы проверяют собственников и арендаторов коммерческой недвижимости в торговых центрах, однако другие объекты и помещения также находятся в зоне риска. Что следует знать бизнесу о таких проверках?

Кто проверяет пожарную безопасность

Нормы и правила пожарной безопасности проверяют инспекторы федеральной и региональных противопожарных служб, подведомственные МЧС.

В ходе проверки у инспектора на руках должно быть служебное удостоверение и распоряжение о проведении проверки. Если одного из документов у проверяющего нет, то организация может не допустить инспекцию на территорию или внутрь обследуемого объекта. Препятствовать проверке при наличии всех документов незаконно.

Что проверяют

Основные требования в большинстве случаев:

1. Территории объектов. Она должна быть очищена от мусора и других горючих материалов, должен соблюдаться порядок использования открытого огня, круглогодичный забор воды из рабочих источников наружного водоснабжения.

2. Здания и помещения. При их проверке инспекторы обращают внимание на эксплуатацию чердаков, технических этажей, подвальных помещений, наличие эвакуационных выходов, размещение на путях эвакуации различных предметов.

3. Документы. Компания должна предоставить инспекции приказы о назначении ответственных за пожарную безопасность лиц, журнал учета проверок пожарной безопасности, проверки технического состояния огнетушителей, техобслуживания сигнализации и системы оповещения, инструкции о мерах пожарной безопасности и др.

4. Системы сигнализации, пожаротушения и огнетушители. Они должны быть исправны и сохранять работоспособность в условиях пожара. На каждом этаже — не менее 2 переносных огнетушителей. Все средства пожаротушения располагаются в специальных легкодоступных пожарных щитах.

Какой закон защищает права бизнеса

Права предпринимателей при проверках пожарной инспекции защищает Федеральный закон № 294-ФЗ. Ст. 26.1. данного закона говорит о том, что с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц и ИП, относящихся к малому бизнесу. Однако из любого правила есть исключения.

Бывают плановые и внеплановые проверки пожарной инспекции.

Первые проводятся в большинстве случаев один раз в три года. Инспектор должен о ней предупредить компанию (заказной почтой с уведомлением о вручении или отправкой электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) не позднее чем за три дня до ее начала. Срок проверки малого предприятия не может превышать 50 часов в год, микропредприятия — не более 15 часов в год.

Руководителю (либо уполномоченному лицу) вручается копия распоряжения о проведении проверки, заверенная печатью. В документе указаны данные инспектора, который и должен проверять компанию.

Информацию о плановой проверке конкретной организации можно найти на сайтах региональных управлений МЧС. Например, на сайте Главного управления МЧС по Москве плановые проверки юрлиц и ИП можно увидеть здесь. Еще информация о таких проверках публикуется на сайте Генпрокуратуры

Внеплановые проверки возможны в любой день. Для этого могут быть разные причины. Например, жалоба граждан или другого юрлица на несоблюдение пожарной безопасности организацией; информация о нарушениях из собственных источников МЧС; контроль за исполнением предписания, выданного ранее и др. Однако инспектор должен предупредить бизнес о внеплановой проверке не менее чем за 24 часа любым доступным способом.

Если инспектор не соблюдает сроки, в течение которых он должен предупредить организацию о плановой или внеплановой проверке, то это нарушение с его стороны. По закону оно может стать основанием для оспаривания результатов проверки.

Подготовьтесь к проверкам заранее

На сайте МЧС в разделе «Чек-листы» при проведении плановых проверок» указаны вопросы, на которые желательно ответить каждой торговой компании или организации общественного питания перед плановой проверкой. Компаниям из других сфер деятельности поможет единая форма проверочного листа, утвержденная МЧС России.

Вопросы в чек-листах освещают все предъявляемые к бизнесу обязательные требования. Вопросы составлены таким образом, что ответы на них однозначно говорят о соблюдении или несоблюдении правил пожарной безопасности конкретной компанией. При этом она заранее узнает на что именно будет обращать внимание инспектор и сможет устранить все недочеты.

Если инспектор выявил нарушения, то он может:

1. Выдать предписание об устранении нарушений. В дальнейшем он вправе провести внеплановую проверку, чтобы проконтролировать его исполнение. Обычно вторая проверка проводится через 30 дней после первой. Если нарушения не устранены, то проверяемое лицо привлекается к административной или уголовной ответственности (в зависимости от типа нарушений, вреда от них и кем они были допущены).

2. Привлечь руководителей и компанию к ответственности. Штраф для руководящих лиц — от 6 000 до 30 000 рублей, для юрлиц и ИП — от 150 000 до 1 млн рублей. В некоторых случаях деятельность компании могут приостановить на срок до 90 суток. Например, если на складском комплексе произошел пожар, из-за которого причинен тяжкий вред здоровью сотруднику склада.

Чаще всего на объектах малого предпринимательства выявляются следующие нарушения: неисправность средств пожарной безопасности, систем оповещения о пожаре, захламленность путей эвакуации.

Как оспорить результаты проверки

Результаты как плановой, так и внеплановой проверки фиксируются пожарными инспекторами в акте проверки. Срок подачи возражений — 15 дней с даты его получения.

Большего всего нарушений законодательства и прав бизнеса допускается при внеплановой проверке. Она имеет неожиданный эффект, поэтому люди просто не успевают подготовиться. После проверки, проведенной с грубыми нарушениями, руководитель компании может подать заявление о признании недействительными ее результатов. Заявление, в котором следует указать допущенные нарушения, подается в региональный центр МЧС или в суд.

Досудебный порядок урегулирования такого спора не обязателен. Бизнес может подать заявление сразу в суд, но это сопряжено с большими денежными затратами (госпошлина 6 тыс.руб и примерно 50 тыс.руб. на услуги юриста в суде первой инстанции), чем обжалование в региональном центре МЧС.

Компания может оспорить основание проверки, сроки ее проведения, порядок уведомления компании, отклонение проверочных вопросов от официальных чек-листов, проведение мероприятия неуполномоченным инспектором.

Бизнес должен быть готов к тому, что Госпожнадзор будет запрашивать и анализировать документы, связанные с пожарной безопасностью, предписаниями инспекции и так далее. Например, правоустанавливающие и учредительные документы; должностные инструкции; техдокументацию на разное оборудование и системы противопожарной защиты; договоры на производство работ. Также возможно обследование объекта, отбор и исследование образцов продукции.

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