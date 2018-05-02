В Саратове из-за пожара эвакуировали ТЦ

Около 600 человек эвакуировали из-за пожара в торговом центре Саратова, пострадавших нет. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по региону.
«Сегодня в 16:45 мск в торговом центре «Тау галерея» в Саратове сработала система пожаротушения и оповещения — на третьем этаже ТЦ в одном из кафе произошло возгорание на площади 3 кв. метра», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что пожар был полностью ликвидирован.
«Из торгового центра эвакуировали около 600 человек, никто не пострадал», — добавили в ведомстве.
В настоящее время устанавливается причина произошедшего.
Ранее сообщалось, что посетителей ТЦ в центре Москвы эвакуировали из здания в связи с задымлением.
Издание «Янтарный край» писало, что в Калининграде приостановили работу трёх ТЦ и кинотеатра из-за выявленных нарушений.