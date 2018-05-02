Из торгового центра Саратова срочно эвакуировали людей

Очевидцы происшествия сообщают в социальных сетях, что это не учебная тревога.

Информация о том, что из торгово-развлекательного комплекса «Тау Галерея» днем 2 мая в срочном порядке вывели посетителей и персонал, появилась в социальных сетях. Очевидцы происшествия поделились фотографиями, на которых видна эвакуация.

Те, кто находился в этот момент рядом с ТРЦ «Тау Галерея», говорят, что к месту происшествия съехались 6 пожарных машин, 2 службы спасения и 2 «скорых». О причинах эвакуации пока никакой официальной информации нет.

Фото: «Типичный Саратов» ВКонтакте