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Из торгового центра Саратова срочно эвакуировали людей
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Из торгового центра Саратова срочно эвакуировали людей 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Очевидцы происшествия сообщают в социальных сетях, что это не учебная тревога.
Информация о том, что из торгово-развлекательного комплекса «Тау Галерея» днем 2 мая в срочном порядке вывели посетителей и персонал, появилась в социальных сетях. Очевидцы происшествия поделились фотографиями, на которых видна эвакуация.
Те, кто находился в этот момент рядом с ТРЦ «Тау Галерея», говорят, что к месту происшествия съехались 6 пожарных машин, 2 службы спасения и 2 «скорых». О причинах эвакуации пока никакой официальной информации нет.
Фото: «Типичный Саратов» ВКонтакте
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