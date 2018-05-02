Под Гатчиной из-за пала травы сгорела пристройка к магазину

На территории Гатчинского района уже наступил пожароопасный период. В это время количество пожаров и загораний заметно возрастает, объясняется это сжиганием прошлогодней травы и мусора. Основную опасность несет сухая трава, она способна вспыхнуть от любой искры.

Погода в весенний период достаточно переменчива и усиление ветра зачастую только усугубляет ситуацию с пожарами, так, например, на открытых участках с сухой растительностью огонь способен распространяться со скоростью более 5 км/час.

Как правило, сухую траву жгут недалеко от населенных пунктов и очень часто возникает угроза стоящим рядом домам, баням и автомобилям. Так, например в деревне Старые Низковицы в результате горения сухой травы пострадало здание магазина.