Под Гатчиной из-за пала травы сгорела пристройка к магазину 

На территории Гатчинского района уже наступил пожароопасный период. В это время количество пожаров и загораний заметно возрастает, объясняется это сжиганием прошлогодней травы и мусора. Основную опасность несет сухая трава, она способна вспыхнуть от любой искры.
Погода в весенний период достаточно переменчива и усиление ветра зачастую только усугубляет ситуацию с пожарами, так, например, на открытых участках с сухой растительностью огонь способен распространяться со скоростью более 5 км/час.
Как правило, сухую траву жгут недалеко от населенных пунктов и очень часто возникает угроза стоящим рядом домам, баням и автомобилям. Так, например в деревне Старые Низковицы в результате горения сухой травы пострадало здание магазина.
Выехав на место, инспектор Елена Демидова без труда установила причину пожара — трава. В результате пожара сам магазин не пострадал, выгорела лишь пристройка, где хранились старые коробки. Установив события, предшествующие пожару, инспектору стало известно, что в тот день был сильный ветер и огонь распространялся практически молниеносно. К сожалению, найти тех, кто поджигал, как впрочем, и очевидцев несанкционированного пала травы, так и не удалось.