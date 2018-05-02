Ещё
Под Гатчиной из-за пала травы сгорела пристройка к магазину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Гатчиной из-за пала травы сгорела пристройка к магазину 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
На территории Гатчинского района уже наступил пожароопасный период. В это время количество пожаров и загораний заметно возрастает, объясняется это сжиганием прошлогодней травы и мусора. Основную опасность несет сухая трава, она способна вспыхнуть от любой искры.
Погода в весенний период достаточно переменчива и усиление ветра зачастую только усугубляет ситуацию с пожарами, так, например, на открытых участках с сухой растительностью огонь способен распространяться со скоростью более 5 км/час.
Как правило, сухую траву жгут недалеко от населенных пунктов и очень часто возникает угроза стоящим рядом домам, баням и автомобилям. Так, например в деревне Старые Низковицы в результате горения сухой травы пострадало здание магазина.
Выехав на место, инспектор Елена Демидова без труда установила причину пожара — трава. В результате пожара сам магазин не пострадал, выгорела лишь пристройка, где хранились старые коробки. Установив события, предшествующие пожару, инспектору стало известно, что в тот день был сильный ветер и огонь распространялся практически молниеносно. К сожалению, найти тех, кто поджигал, как впрочем, и очевидцев несанкционированного пала травы, так и не удалось.
Ivyborg.ru: последние новости
Глава МЧС призвал активно штрафовать дачников за поджог сухой травы Супружеская пара пенсионеров сгорела в Назиии Пенсионер погиб при пожаре в Волхове
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста194
Доллар стремительно растет197
Российский флот испугал НАТО253
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию544
«Вы не в Америке, у нас так себя не ведут»155
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение