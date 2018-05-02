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Огромный столб дыма: в Екатеринбурге горят поля
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Огромный столб дыма: в Екатеринбурге горят поля 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня в Екатеринбурге в разных частях города горит трава. По словам сотрудников МЧС, сегодня тепло, многие горожане выходят пожарить шашлыки, в результате сухая трава быстро вспыхивает и начинаются пожары.
Очевидцы, проезжая близко к горящим полям в районе микрорайона Солнечный, заметили открытое высокое пламя. Позже другие екатеринбуржцы уточнили, что сильный пожар рядом с улицы Городской.
Ранее в МЧС рассказали, что с начала пожароопасного сезона в Свердловской области произошли 10 природных пожаров на площади 67,49 га, из них за минувшие сутки 4 пожара на площади 28,7 га. Все они были оперативно ликвидированы силами лесоохраны в день обнаружения.
— Кроме того, зарегистрированы около 20 палов сухой растительности, — добавили в МЧС. — Тема пожаров, которые происходят в условиях окружающей природной среды, с наступлением весенне-летнего сезона особенно актуальна. Выезжая на природу или приводя в порядок сады и огороды, человек в 95 процентах случаев сам становится причиной пожара.
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