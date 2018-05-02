В Пензе загорелся крупный склад

Пензе загорелось здание склада на территории ПАО "Пензмаш", площадь возгорания составляет 400 квадратных метров, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Пожар возник на территории неэксплуатируемой части предприятия ПАО "Пензмаш" по адресу улица Баумана, дом N30, корпус 15", — сказал он.

Он подтвердил, что общая площадь пожара в складском помещении составляет 400 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.

Причина возгорания пока неизвестна.

1 мая в Екатеринбурге произошел пожар в 9-этажном жилом доме, предположительно, его причиной стал взрыв.

По предварительной информации в квартире произошел хлопок. В результате инцидента никто не пострадал.