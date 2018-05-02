Ещё
В Пензе загорелся крупный склад
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пензе загорелся крупный склад 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Пензе загорелось здание склада на территории ПАО "Пензмаш", площадь возгорания составляет 400 квадратных метров, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
"Пожар возник на территории неэксплуатируемой части предприятия ПАО "Пензмаш" по адресу улица Баумана, дом N30, корпус 15", — сказал он.
Он подтвердил, что общая площадь пожара в складском помещении составляет 400 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.
Причина возгорания пока неизвестна.
1 мая в Екатеринбурге произошел пожар в 9-этажном жилом доме, предположительно, его причиной стал взрыв.
По предварительной информации в квартире произошел хлопок. В результате инцидента никто не пострадал.
Газета.Ru: последние новости
При пожаре в жилом доме в Екатеринбурге пострадали семь человек В Бразилии обрушился горящий небоскреб с людьми внутри В Иркутске потушили девять лесных пожаров
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста192
Доллар стремительно растет193
Российский флот испугал НАТО251
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию541
«Вы не в Америке, у нас так себя не ведут»154
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение