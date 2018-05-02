Два пожара потушили в Нижнем Новгороде в ночь на 2 мая

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС , в 00:48 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о загорании гаража в Сормовском районе. На место происшествия были направлены 17 огнеборцев. Пожар, в результате которого обгорело имущество на общей площади 5 кв. м., был потушен. Около двух часов ночи в поселке Доскино Автозаводского района сгорела баня на общей площади 18 кв. м. К ликвидации последствий пожара привлекались девять спасателей. Напомним, два автомобиля и дача горели ночью 28 апреля в Нижегородской области