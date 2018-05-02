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Два пожара потушили в Нижнем Новгороде в ночь на 2 мая
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Два пожара потушили в Нижнем Новгороде в ночь на 2 мая 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС, в 00:48 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о загорании гаража в Сормовском районе. На место происшествия были направлены 17 огнеборцев. Пожар, в результате которого обгорело имущество на общей площади 5 кв. м., был потушен.
Около двух часов ночи в поселке Доскино Автозаводского района сгорела баня на общей площади 18 кв. м. К ликвидации последствий пожара привлекались девять спасателей.
Напомним, два автомобиля и дача горели ночью 28 апреля в Нижегородской области.
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