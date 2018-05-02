Назарбаев осмотрел мечеть в виде алмаза

Здание построено в стиле постмодернизма и внешне напоминает ограненный алмаз. Площадь здания — более двух тысяч квадратных метров. Мечеть рассчитана на 750 посетителей.

Уникальность постройки в том, что тепло и электричество вырабатывают альтернативные источники энергии. Во дворе расположены солнечные батареи, а само здание не подключено к городским инженерным сетям и полностью автономно.

«Мы поменяли витражи на энергосберегающие, трехкамерные. Это многофункциональное стекло, которое отражает холод и тепло», — объяснили главе государства.

Альтернативные источники энергии вырабатывают в три раза больше электричества, чем нужно для мечети.

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