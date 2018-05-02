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В Стерлитамаке горел дворец культуры «Сода»
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В Стерлитамаке горел дворец культуры «Сода» 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
2 мая в 13.51 в МЧС по РБ поступило сообщение о пожаре в культурно-досуговом центре «Сода» по ул. Тукаева в Стерлитамаке.
Горела комната для музыкальных инструментов на втором этаже двухэтажного кирпичного пристроя. Прибывшие на место пожарные локализовали огонь, а к 14.31 полностью его потушили.
«На место происшествия выезжали подразделения Башкирской территориальной подсистемы РСЧС по повышенному рангу тушения пожара в количестве 15 единиц техники и 38 человек, в том числе пожарные расчеты МЧС России, пожарные Аварийно-спасательной службы РБ в Стерлитамаке, аварийно-спасательный отряд, бригады скорой медицинской помощи, полиция, — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ. — По прибытии на место ранг пожара был понижен».
Погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуировано три сотрудника, сообщили в МЧС по РБ. Площадь пожара составила 18 квадратных метров.
На месте работает дознаватель, причина возгорания устанавливается.
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