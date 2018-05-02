В Северном округе прошёл Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности

Сотрудники МЧС Северного округа приехали в коррекционную школу-интернат № 52, где провели открытый урок для 240 человек по основам безопасности. Московские спасатели провели занятие для ребят, которые от рождения лишены слуха и общаются с помощью жестов.

С интересом воспитанники школы-интерната разгадывали загадки, смотрели увлекательный мультфильм о том, как невнимательность может привести к возгоранию в доме.

— Детскому восторгу не было границ, когда перед ними появился настоящий пожарный в полном боевом обмундировании, — поделилась с «ВМ» сотрудник пресс-службы Упрарления МЧС по САО Екатерина Лукьяненко. — Он рассказал ребятам о деталях одежды огнеборца, помог желающим примерить шлем, краги и боевку. Он напомнил ребятам, что телефон пожарной охраны — 01 (с мобильного телефона: для всех операторов — 101). И это неслучайно. Ведь раньше все телефоны были дисковыми. «Нуль» и «единица» располагались по краю диска. Поэтому набрать 01 можно было быстро и даже в темноте. Для ребят это стало небольшим открытием.

Во дворе, на площадке школы-интерната, всех участников мероприятия ждал сюрприз — пожарная автоцистерна. Ребята смогли посидеть в кабине спецавтомобиля, подняться по лестнице. Им показали аварийно-спасательный инструмент и пожарно-техническое вооружение. Самые любопытные попробовали свои силы в подаче воды с помощью настоящего пожарного ствола, примерили спасательное устройство «Феникс».

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