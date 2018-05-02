Ещё
В Северном округе прошёл Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Северном округе прошёл Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Сотрудники МЧС Северного округа приехали в коррекционную школу-интернат № 52, где провели открытый урок для 240 человек по основам безопасности. Московские спасатели провели занятие для ребят, которые от рождения лишены слуха и общаются с помощью жестов.
С интересом воспитанники школы-интерната разгадывали загадки, смотрели увлекательный мультфильм о том, как невнимательность может привести к возгоранию в доме.
— Детскому восторгу не было границ, когда перед ними появился настоящий пожарный в полном боевом обмундировании, — поделилась с «ВМ» сотрудник пресс-службы Упрарления МЧС по САО Екатерина Лукьяненко. — Он рассказал ребятам о деталях одежды огнеборца, помог желающим примерить шлем, краги и боевку. Он напомнил ребятам, что телефон пожарной охраны — 01 (с мобильного телефона: для всех операторов — 101). И это неслучайно. Ведь раньше все телефоны были дисковыми. «Нуль» и «единица» располагались по краю диска. Поэтому набрать 01 можно было быстро и даже в темноте. Для ребят это стало небольшим открытием.
Во дворе, на площадке школы-интерната, всех участников мероприятия ждал сюрприз — пожарная автоцистерна. Ребята смогли посидеть в кабине спецавтомобиля, подняться по лестнице. Им показали аварийно-спасательный инструмент и пожарно-техническое вооружение. Самые любопытные попробовали свои силы в подаче воды с помощью настоящего пожарного ствола, примерили спасательное устройство «Феникс».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Форум «Правовой Москвы» собрал юных правоведов столицы в стенах Юридического колледжа
Баскетбольный турнир «Красная Пасха» прошел в Москве
Вечерняя Москва: последние новости
Два человека пострадали при пожаре на юге Москвы Не ведали они, как высоко рука Господа… Стиральная машина загорелась в столичной гостинице, эвакуировали около 70 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию363
«Вы не в Америке, у нас так себя не ведут»47
США начали военную операцию в Сирии321
Грузия определилась с российской политикой69
Над Арменией нависла новая угроза107
Видео
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
02:56
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Армия В мире
01:30
Экс-жена изложила версию расставания с Джигарханяном
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение