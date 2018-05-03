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Пожарные предотвратили угрозу перехода огня на три населенных пункта в Иркутской области
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Пожарные предотвратили угрозу перехода огня на три населенных пункта в Иркутской области 

ТАСС 1 час назад
ИРКУТСК, 3 мая. /ТАСС/. Угрозу перехода лесных пожаров на жилые строения удалось предотвратить в двух поселках Иркутской области и садоводстве, где также расположен коттеджи и таунхаусы, сообщила в четверг пресс-служба министерства лесного комплекса региона.
По данным министерства, 2 мая удалось отстоять населенные пункты, локализовав пожары. Сейчас пожарные продолжают тушение очагов. «Самая напряженная ситуация сложилась недалеко от садоводств на 14-м км тракта Падь Мельничная. За считанные минуты ветер распространил огонь по сухой траве на несколько гектаров, после этого загорелась часть прилегающего к садоводству „Илга“ лесного фонда», — уточнили в пресс-службе.
По словам главы министерства Сергея Шаверды, отвести угрозу перехода огня на садоводства удалось около полуночи, смена погодных условий также повлияла на изменение направления пожара. «Силы министерства продолжают локализовывать возгорание, чуть более чем за 12 часов охватившее 60 га покрытой лесом территории», — цитирует его пресс-служба.
Еще одна угроза перехода огня на населенный пункт возникла накануне в 4 км от поселка Большая Елань Усольского района. Местные жители сообщили на пульт диспетчера о начинающемся задымлении, на место были направлены 32 сотрудника пожарно-химических станций и восемь единиц техники. К утру пожар площадью 15 га удалось локализовать.
Как уточнили ТАСС в министерстве, продолжается тушение пожара близ села Барлук Куйтунского района, который накануне удалось локализовать. «Населенному пункту он уже не угрожает, но пока не ликвидирован», — добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что 94 местных жителя, домам которых угрожал огонь, были эвакуированы и устроены в пункте временного размещения и у родственников. Пожар пытались остановить с трех сторон встречными палами и опашкой. Пожарные поливали водой здания, землю и сухостой. Огонь удалось остановить в считанных метрах от поселка.
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