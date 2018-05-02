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Рядом с сетевязальной фабрикой в Касимове загорелась свалка
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Рядом с сетевязальной фабрикой в Касимове загорелась свалка
АиФ Рязань
1 час назад
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Фото:
АиФ Рязань
Днем 2 мая в
Касимове
рядом с сетевязальной фабрикой загорелась мусорная свалка, сообщают в региональном
МЧС
.
Ранее в социальных сетях появилась ошибочная информация о том, что горит сама фабрика.
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