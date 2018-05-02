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Рядом с сетевязальной фабрикой в Касимове загорелась свалка
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Рядом с сетевязальной фабрикой в Касимове загорелась свалка 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Днем 2 мая в Касимове рядом с сетевязальной фабрикой загорелась мусорная свалка, сообщают в региональном МЧС.
Ранее в социальных сетях появилась ошибочная информация о том, что горит сама фабрика.
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