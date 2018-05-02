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Тюменские автоинспекторы рассказали, как спасли спящего тюменца из горящего дома на Интернациональной
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Тюменские автоинспекторы рассказали, как спасли спящего тюменца из горящего дома на Интернациональной 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Стали известны имена инспекторов ГИБДД, которые спасли тюменца из горящего дома на улице Интернациональной. Это Канат Алимов, Марат Афлетунов и Дмитрий Шахов.
Ранним утром 28 апреля, как рассказали полицейские, во время патрулирования они увидели клубы дыма и языки пламени над крышей деревянного дома. Автоинспекторы ринулись к месту пожара и вызвали спасателей.
— Ещё до их приезда сотрудники ГИБДД помогли людям покинуть дом, разбудили крепко спящего 49-летнего мужчину, разбив окно, и помогли отогнать его автомобиль в безопасное место, — рассказали в пресс-службе областной госатоинспекции.
После эвакуации людей, сотрудники ГАИ ограничили движение транспорта в районе возгорания и обеспечили беспрепятственный подъезд пожарных машин. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно потушили постройку. В пожаре никто не пострадал.
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