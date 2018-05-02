Тюменские автоинспекторы рассказали, как спасли спящего тюменца из горящего дома на Интернациональной

Стали известны имена инспекторов ГИБДД , которые спасли тюменца из горящего дома на улице Интернациональной. Это Канат Алимов, Марат Афлетунов и Дмитрий Шахов

Ранним утром 28 апреля, как рассказали полицейские, во время патрулирования они увидели клубы дыма и языки пламени над крышей деревянного дома. Автоинспекторы ринулись к месту пожара и вызвали спасателей.

— Ещё до их приезда сотрудники ГИБДД помогли людям покинуть дом, разбудили крепко спящего 49-летнего мужчину, разбив окно, и помогли отогнать его автомобиль в безопасное место, — рассказали в пресс-службе областной госатоинспекции.