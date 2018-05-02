Тюменские автоинспекторы рассказали, как спасли спящего тюменца из горящего дома на Интернациональной 

Стали известны имена инспекторов ГИБДД, которые спасли тюменца из горящего дома на улице Интернациональной. Это Канат Алимов, Марат Афлетунов и Дмитрий Шахов.
Ранним утром 28 апреля, как рассказали полицейские, во время патрулирования они увидели клубы дыма и языки пламени над крышей деревянного дома. Автоинспекторы ринулись к месту пожара и вызвали спасателей.
— Ещё до их приезда сотрудники ГИБДД помогли людям покинуть дом, разбудили крепко спящего 49-летнего мужчину, разбив окно, и помогли отогнать его автомобиль в безопасное место, — рассказали в пресс-службе областной госатоинспекции.
После эвакуации людей, сотрудники ГАИ ограничили движение транспорта в районе возгорания и обеспечили беспрепятственный подъезд пожарных машин. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно потушили постройку. В пожаре никто не пострадал.