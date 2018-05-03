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Патриарх Кирилл совершил панихиду по погибшим при пожаре в «Зимней вишни»
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Патриарх Кирилл совершил панихиду по погибшим при пожаре в «Зимней вишни» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Также предстоятель Русской православной церкви возложил цветы к народному мемориалу.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 3 мая совершил панихиду в Знаменском кафедральном соборе в Кемерово по жертвам трагедии в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».
На заупокойной молитве присутствовали родные и друзья погибших, а также верующие жители Кемерова. Панихиду посетили полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло и временно исполняющий обязанности главы Кузбасса Сергей Цивилев, и другие представители городских и региональных властей.
Также патриарх Кирилл возложил цветы к народному мемориалу, который возник рядом со сгоревшим зданием сразу после пожара.
— В сороковой день мы совершаем особую молитву за тех, кто скончался. На этом месте, взирая на эти цветы и на эти игрушки, особым образом чувствуешь всю ту бездну горя, через которую прошли люди, родители, близкие, — сказал предстоятель Русской православной церкви.
После патриарх лично пообщался с каждым из родственников погибших, каждому из которых он передавал икону Воскресения Христова, брал их за руки и говорил слова утешения, передает РИА Новости.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
В торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта начался сильный пожар, жертвами которого стали 60 человек, в том числе дети. Пропавших без вести нет. По последним сведениям, пострадали 79 человек.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Горькая вишня
Колонка обозревателя «ВМ» Екатерины Рощиной
Удивительно устроена человеческая память. С момента страшного пожара в Торговом Центре «Зимняя вишня» в Кемерове прошло около двух недель. А мы уже, ну, если не забыли, то как-то смирились с болью (далее…)
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Комментарии  Ещё 8 источников 
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