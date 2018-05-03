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Патриарх Кирилл призвал поддерживать пострадавших от пожара в «Зимней вишне» всю их жизнь
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Патриарх Кирилл призвал поддерживать пострадавших от пожара в «Зимней вишне» всю их жизнь 

ТАСС 29 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
КЕМЕРОВО, 3 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется, что светские власти и Церковь будут оказывать материальную и духовную помощь пострадавшим и родственникам погибших в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове не только в первый период после трагедии.
Предстоятель Русской православной церкви в четверг, на сороковой день после пожара в торговом центре, совершил панихиду по погибшим в Знаменском кафедральном соборе, после чего обратился со словом к людям, заполнившим весь храм и прилегающую территорию. В числе присутствовавших на богослужении были также представители различных органов власти.
"Всех, от кого зависит оказание какой-либо помощи — материальной, административной, я очень прошу сделать все возможное для того, чтобы по-человечески мы могли солидаризироваться с пострадавшими людьми.
Я познакомился с той информацией, которую мне дали в отношении предоставления помощи людям, и я отмечаю то, что эта работа совершается и уже совершилась во многом.
И чтобы эта помощь, эта поддержка не ограничивалась только вот этим временем, наступившим после гибели людей", — сказал патриарх.
Обращаясь к митрополиту Кемеровскому и Прокопьевскому Аристарху и священнослужителям Кемеровской епархии, он заметил, что «именно Церковь оказывает поддержку людям, прошедшим через горе, на протяжении всей их жизни».
"Не 40 лет, не год, не 10, не 20 лет, но до конца — пока горе будет мучить людей, Церковь обязана быть вместе с ними. И я очень прошу вас всегда помнить почивших людей, скончавшихся в этой огненной стихии, возносить о них молитвы, а также возносить молитвы о здравии их близких, родных людей", — добавил предстоятель РПЦ.
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