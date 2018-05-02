В Волгограде после проверки опечатали «Диамант» на Комсомольской

Волгограде после прокурорской проверки закрыли торговый центр «Диамант на Комсомольской».

— На опечатанных дверях висит табличка «Закрыто по техническим причинам», — делятся волгоградцы. — В здании дежурит охранник, который разводит руками в ответ на вопрос: «Когда ждать открытия?»

Управляющая «Диамантом на Комсомольской» подтвердила, что после проверки их торговый центр закрыли до устранения всех нарушений системы пожарной безопасности.

— Четвертого мая у нас будет суд, где мы постараемся доказать, что выполнили все предписания, — добавила управляющая Елена Никитенко. — Собственно, у нас и не было грубых нарушений. В основном они касались нашего арендатора. Надеемся, что через несколько дней мы снова откроемся для посетителей.

Накануне майских праздников в рабочий ритм вернулся кинотеатр «Синема парк», который первым не прошел проверку на «Зимнюю вишню». А вот торговому центру «Семь звезд» в Тракторозаводском районе не удалось убедить суд в том, что все нарушения были устранены.