«Волга» горела на окраине Вологды

Пожар в трех транспортных средствах в разных районах области тушили спасатели в минувшие сутки. Возгорание в автомобилях произошло накануне в Вологде и Соколе, в Верховажском районе горел трактор.

Сообщение о загорании «Волги» на Окружном шоссе в Вологде поступило в 18.30 на пульт диспетчера. Спустя 15 минут огонь ликвидировали два пожарных расчета и восемь человек личного состава. Ущерб оценен в 20 тысяч рублей. Причина загорания стало неосторожное обращение с огнем со стороны неизвестных.

Спустя чуть более часа в Соколе загорелся «ВАЗ-2114». Площадь пожара составили 8 кв.метров: повреждены моторный отсек, лакокрасочное покрытие и колеса. Причина загорания устанавливается.