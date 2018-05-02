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«Волга» горела на окраине Вологды
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«Волга» горела на окраине Вологды 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Пожар в трех транспортных средствах в разных районах области тушили спасатели в минувшие сутки. Возгорание в автомобилях произошло накануне в Вологде и Соколе, в Верховажском районе горел трактор.
Сообщение о загорании «Волги» на Окружном шоссе в Вологде поступило в 18.30 на пульт диспетчера. Спустя 15 минут огонь ликвидировали два пожарных расчета и восемь человек личного состава. Ущерб оценен в 20 тысяч рублей. Причина загорания стало неосторожное обращение с огнем со стороны неизвестных.
Спустя чуть более часа в Соколе загорелся «ВАЗ-2114». Площадь пожара составили 8 кв.метров: повреждены моторный отсек, лакокрасочное покрытие и колеса. Причина загорания устанавливается.
В 9.02 накануне на пульт диспетчера поступило сообщение о загорании трактора вблизи деревни Новая Верховажского района. Огонь ликвидировали местные жители до прибытия пожарных. Причиной стало короткое замыкание, ущерб оценивается в 100 тысяч рублей, сообщает региональное управление МЧС России по Вологодской области.
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