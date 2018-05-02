Интернет шокировала фотография жарящих шашлык во время пожара саратовцев

Автор снимка Sergei Alexandrov категорически отвергает подозрения в использовании фото-шопа.

Шокирующая фотография жарящих шашлык жителей Саратова на фоне горящей степи была сделана 1 мая. Несмотря на близость опасности, люди невозмутимо продолжают находиться на природе и, больше того, готовят праздничный обед.

Напомним, сильный природный пожар произошел 1 мая у поселка Расково на границе Саратова и Саратовского района неподалеку от ТЭЦ-5. Горела сухая трава на большой площади. К счастью, никто не пострадал.

Фотограф Sergei Alexandrov смог запечатлеть этот эпический момент на свой фотоаппарат. «Если русский человек захотел пожарить шашлычки, его ничто не остановит», — подписано фото, опубликованное в паблике «Саратов онлайн» ВКонтакте.