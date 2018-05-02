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Интернет шокировала фотография жарящих шашлык во время пожара саратовцев
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Интернет шокировала фотография жарящих шашлык во время пожара саратовцев 

Новости Саратова 16 минут назад
Фото: Новости Саратова
Автор снимка Sergei Alexandrov категорически отвергает подозрения в использовании фото-шопа.
Шокирующая фотография жарящих шашлык жителей Саратова на фоне горящей степи была сделана 1 мая. Несмотря на близость опасности, люди невозмутимо продолжают находиться на природе и, больше того, готовят праздничный обед.
Напомним, сильный природный пожар произошел 1 мая у поселка Расково на границе Саратова и Саратовского района неподалеку от ТЭЦ-5. Горела сухая трава на большой площади. К счастью, никто не пострадал.
Фотограф Sergei Alexandrov смог запечатлеть этот эпический момент на свой фотоаппарат. «Если русский человек захотел пожарить шашлычки, его ничто не остановит», — подписано фото, опубликованное в паблике «Саратов онлайн» ВКонтакте.
Уникальный кадр вызвал не только восхищение, но и сомнения в правдоподобности произошедшего. Однако в качестве доказательства автор фото опубликовал фото своего фотоаппарата, на котором видно рабочую съемку: «Неужели люди правда думают, что это фотошоп?))», — подписал так очередной «горячий» кадр, достойный награды National Geographic, саратовец.
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