Люди проснулись от запаха дыма: утром в Кунгуре загорелись два жилых дома

Ночью 2 мая в Кунгуре на улице Мамонтова горели два многоквартирных двухэтажных дома: каменный и деревянный. Пожарным пришлось эвакуировать четверых жильцов. Трое сейчас находятся в больнице. — Пожар начался около двух часов ночи. Запах дыма почувствовали жильцы, проснулись и вызвали пожарных. По предварительным данным, огонь разгорелся в одной из квартир каменного дома, а потом перекинулся на крышу и соседний дом. В результате, сгорели кровли обоих домов, две квартиры и, в одном из строений, перекрытия между вторым этажом и чердаком, — сообщили 59.ru в краевом МЧС В МЧС считают, что причинами пожара могли стать неосторожное обращение с огнем, курение или неправильное использование электроприборов. Ранее в пермском караоке-клубе «Сова» загорелась проводка.