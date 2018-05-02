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Люди проснулись от запаха дыма: утром в Кунгуре загорелись два жилых дома
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Люди проснулись от запаха дыма: утром в Кунгуре загорелись два жилых дома 

59.ru 53 минуты назад
Фото: 59.ru
Ночью 2 мая в Кунгуре на улице Мамонтова горели два многоквартирных двухэтажных дома: каменный и деревянный. Пожарным пришлось эвакуировать четверых жильцов. Трое сейчас находятся в больнице.
— Пожар начался около двух часов ночи. Запах дыма почувствовали жильцы, проснулись и вызвали пожарных. По предварительным данным, огонь разгорелся в одной из квартир каменного дома, а потом перекинулся на крышу и соседний дом. В результате, сгорели кровли обоих домов, две квартиры и, в одном из строений, перекрытия между вторым этажом и чердаком, — сообщили 59.ru в краевом МЧС.
В МЧС считают, что причинами пожара могли стать неосторожное обращение с огнем, курение или неправильное использование электроприборов.
Ранее в пермском караоке-клубе «Сова» загорелась проводка.
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