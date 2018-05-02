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Первого мая в Калининградской области пожарные потушили горящую баню
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Первого мая в Калининградской области пожарные потушили горящую баню 

Вести Калининград 59 минут назад
Фото: Вести Калининград
Первого мая в Калининградской области было потушено два техногенных пожара. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по Калининградской области.
Около восьми вечера в поселке Калининском Гусевского ГО загорелась одноэтажная баня из шлакоблоков. Внутри здания сгорело потолочное перекрытие около трубы. Для ликвидации пожара привлекались два пожарных расчета в составе 7 человек и 2 единиц техники. Пострадавших нет.
В 22.21 вспыхнул пожар в двенадцатиэтажном жилом доме на улице Бесселя в Ленинградском районе города Калининграда. В двухкомнатной квартире на 10-м этаже загорелись постельные принадлежности и пластиковая обшивка в ванной комнате. Пожар удалось потушить до прибытия сотрудников ФПС. На место возгорания выезжали пожарные расчеты в составе 14 человек и 3 единиц техники. Пострадавших нет.
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