Первого мая в Калининградской области пожарные потушили горящую баню

Первого мая в Калининградской области было потушено два техногенных пожара. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по Калининградской области.

Около восьми вечера в поселке Калининском Гусевского ГО загорелась одноэтажная баня из шлакоблоков. Внутри здания сгорело потолочное перекрытие около трубы. Для ликвидации пожара привлекались два пожарных расчета в составе 7 человек и 2 единиц техники. Пострадавших нет.