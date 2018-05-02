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«Чёрный дым до девятого этажа»: в Брагино в подъезде дома подожгли детскую коляску
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«Чёрный дым до девятого этажа»: в Брагино в подъезде дома подожгли детскую коляску 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Вчера в девятиэтажке на улице Урицкого в Ярославле случился пожар. Пламя занялось в подъезде первого этажа.
Приехавшие пожарные потушили огонь за несколько минут. Но пламя закоптило стены. После пожара выяснилось — кто-то сжёг в подъезде детскую коляску.
— В квартирах с первого до девятого этажа стоял столбом чёрный дым. Люди выходили на балконы — дышать было нечем! — рассказала жительница дома Наталья.
В МЧС уточнили — пострадавших в пожаре нет.
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