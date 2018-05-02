«Чёрный дым до девятого этажа»: в Брагино в подъезде дома подожгли детскую коляску

Вчера в девятиэтажке на улице Урицкого в Ярославле случился пожар. Пламя занялось в подъезде первого этажа.

Приехавшие пожарные потушили огонь за несколько минут. Но пламя закоптило стены. После пожара выяснилось — кто-то сжёг в подъезде детскую коляску.

— В квартирах с первого до девятого этажа стоял столбом чёрный дым. Люди выходили на балконы — дышать было нечем! — рассказала жительница дома Наталья.

МЧС уточнили — пострадавших в пожаре нет.