Ещё
Славим человека труда! На Ямале выберут лучшего лесного пожарного
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Славим человека труда! На Ямале выберут лучшего лесного пожарного 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Ноябрьском лесхозе-филиале «Леса Ямала» с 4 по 8 июня под эгидой конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный». Конкурс на Ямале проводится четвёртый год подряд.
Основная задача — определить лучших лесных пожарных и повысить качества труда работников, занятых на тушении лесных пожаров. Соревнования предусматривают выполнение конкурсных заданий на всех этапах его проведения, включая проверку теоретических знаний участников конкурса и выполнение ими практических заданий. По итогам определят трех призеров.
Участник, занявший первое место, представит Ямал на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший лесной пожарный». Мероприятие пройдет с 11 по 14 сентября в посёлке Софрино Московской области.
ИА Север-Пресс: последние новости
В Лабытнанги общежитие горело как факел В тюменском «Рощино» эвакуировали посетителей и персонал На Ямале вспомнили о Чернобыльской трагедии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Терезе Мэй выставили ультиматум52
Минобороны Армении выступило с требованием354
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»39
МЧС экстренно обратилось к москвичам25
Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео51
Видео
01:17
Родной отец Галкина объявился спустя десятки лет
Шоу-бизнес
02:07
Грузия впервые показала американские «Джавелины»
Оружие Армия
01:34
Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео
Оружие Армия
09:55
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»
Компании Украина
03:59
Успенская призналась в убийстве
Шоу-бизнес
01:58
Терезе Мэй выставили ультиматум
Экономика В мире
00:59
Летучая проклинает «Ревизорро»
Шоу-бизнес
00:19
Российский Су-27 перехватил самолет ВМС США
Оружие Войска
В Японии люди 2 часа висели вниз головой на аттракционе
Происшествия
00:59
Раскрыт секрет популярности Бузовой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение