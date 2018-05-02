Славим человека труда! На Ямале выберут лучшего лесного пожарного

В Ноябрьском лесхозе-филиале «Леса Ямала» с 4 по 8 июня под эгидой конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный». Конкурс на Ямале проводится четвёртый год подряд.

Основная задача — определить лучших лесных пожарных и повысить качества труда работников, занятых на тушении лесных пожаров. Соревнования предусматривают выполнение конкурсных заданий на всех этапах его проведения, включая проверку теоретических знаний участников конкурса и выполнение ими практических заданий. По итогам определят трех призеров.