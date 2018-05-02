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Мину времен ВОВ обнаружили в Одинцовском районе
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Мину времен ВОВ обнаружили в Одинцовском районе 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В деревне Труфановка Одинцовского района Подмосковья обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны, угрозы для жизни людей нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
«Первого мая в 14:05 от оперативного дежурного ЕДДС Одицовского муниципального района в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении минометной мины времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», — говорится в сообщении.
Мину нашли по адресу: Одинцовский район, городское поселение Кубинка, деревня Труфановка, пруд.
Расстояние от найденного боеприпаса до жилых строений составляет 100 метров. На 3 мая запланировано уничтожение боеприпаса.
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