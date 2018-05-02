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Ночью на алуштинской трассе сгорел автомобиль
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Ночью на алуштинской трассе сгорел автомобиль 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости Крым. На трассе Симферополь-Алушта в районе Ангарского перевала минувшей ночью загорелся легковой автомобиль. Наряды ДПС, дежурившие на месте, временно приостановили движение транспорта в районе возгорания, за несколько минут в обоих направлениях на дороге скопилось более сотни транспортных средств, передает корреспондент РИА Новости.
Движение транспорта было восстановлено в течение 15 минут. Ликвидировал возгорание пожарный расчет, экстренно прибывший к месту ЧП с Ангарского перевала, заступивший на дежурство на посту ДПС накануне майских праздников. В течение пяти минут пожар был ликвидирован. В пресс-службе ГУ МЧС по Республике сообщили, что пострадавших в ЧП нет, сгорел легковой автомобиль Renault, причины возгорания пока неизвестны.
Загоревшийся автомобиль восстановлению не подлежит. Движение на междугородней трассе, соединяющей Симферополь с Южным берегом Крыма, полностью восстановлено.
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