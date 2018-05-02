День «Одесской Хатыни»: Более двух тысяч полицейских будут следить за порядком

Как сообщает «Интерфакс-Украина», в городе запланированы ряд мероприятий, связанных с событиями 2 мая 2014 года, когда во время столкновений погибли 48 человек и более 200 получили ранения.

В частности, в 14:00 на Соборной площади одесситы соберутся, чтобы почтить память погибших на Греческой площади, где начались первые столкновения между проукраинскими и пророссийскими активистами.

На 15:00 на Куликовом поле запланирована акция памяти по погибшим во время пожара в Доме профсоюзов.

А в 18:00 от парка имени Шевченко стартует так называемый «марш украинского порядка», в котором, как ожидается, примут участие около 1,5 тыс. человек, которые по центральным улицам Одессы пройдут до Соборной площади.

В связи с усиленными мерами безопасности доступ в места, где будут проходить массовые мероприятия, будет осуществляться через рамки металлодетекторов в специально установленных пунктах пропуска.

Кроме того, в городе вокруг Куликова поля и Соборной площади будет ограничено движение транспорта.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы «Правого сектора» (организация запрещена в РФ ) и так называемой самообороны «майдана» напали на Куликовом поле на активистов, собиравших подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации вынуждены были укрыться в Доме профсоюзов, но радикалы окружили его и подожгли.

Заблокированные в здании люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон с разных этажей, а радикалы при этом продолжали бросать камни и бутылки с зажигательной смесью. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения.

Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав исключительно сторонников «антимайдана