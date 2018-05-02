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Чёрные клубы дыма: с утра в Ишиме горела баня
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Чёрные клубы дыма: с утра в Ишиме горела баня 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В среду утром, 2 мая, в Ишиме загорелась баня. Огонь быстро распространился по постройке, говорят в МЧС, но пламя не успело перекинуться на жилой дом. В бане на момент возгорания никого не было, но на всякий случай сюда приезжала карета скорой помощи. Очевидцы происшествия рассказали, что перед тем, как они увидели клубы дыма, был слышан сильный хлопок. На место пожарные приехали быстро, говорят местные жители. Спасатели потушили огонь в считанные минуты.
— Пострадавших в пожаре нет. Пока говорить об ущербе и причине пожара — рано. Возможно, возгорание произошло из-за того, что баню неправильно топили. На месте сейчас работают дознаватели, — сказал Сергей Юсько, руководитель пресс-службы областного МЧС. Пожары в нашей области — не редкость. В конце апреля на Интернациональной произошёл сильный пожар. Тогда из горящего дома пожарные спасли тюменца. На Тарманской поздним вечепром сгорел ещё один, правда, нежилой дом. Прибывшие на место пожарные потушили пламя за полчаса. Трагично закончилось 24 апреля возгорание дома в СНТ «Источник». По словам местных жителей, в результате происшествия умер 76-летний пенсионер. А вот 72-летней женщине и 43-летнему мужчине удалось спастись.
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