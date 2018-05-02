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Трагедия в одесском Доме профсоюзов: за смерть людей не ответил никто
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Трагедия в одесском Доме профсоюзов: за смерть людей не ответил никто 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
Четыре года назад в Доме профсоюзов Одессы произошла трагедия. На месте гибели людей пройдут акции памяти. Жертв пожара будут вспоминать и в Европе. В США акции пройдут у посольства Украины в Вашингтоне, на Таймс-сквер в Нью-Йорке, в Сан-Франциско, Миннеаполисе, Олбани, Ричмонде и Блэксберге, передает телеканал «Россия 24».
Пожар в Доме профсоюзов унес, по официальным данным, жизни 48 человек. Пытавшихся спастись из горящего здания боевики Майдана расстреливали или забивали насмерть.
Милиция при этом практически бездействовала. Пожарных и кареты скорой помощи к горящему зданию радикалы не подпускали. По официальной версии киевских властей, активисты Антимайдана «сами себя сожгли».
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