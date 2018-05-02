Населенный пункт отстояли от огня пожарные Иркутской области

Сообщение о том, что полоса огня идет со стороны леса к селу Барлук,

поступило в пожарную охрану накануне вечером. Распространение пожара к тому времени уже несколько часов сдерживали лесники Куйтунского

лесничества, однако пожар, временами переходя в верховой, приближался к населенному пункту.

Начальник 6-го отряда федеральной противопожарной службы Александр Филиппович:

— О создавшейся для населенного пункта

угрозе мне сообщил начальник Куйтунского гарнизона пожарной охраны Павел

Корнилов в начале 10-го часа вечера. Решение было принято

незамедлительно — к месту пожара была направлена пожарная техника из Тулуна и Куйтуна. На помощь уже спешили пожарные автомобили из города

Саянска . Подъезжая к Барлуку, я видел зарево за окраиной села, всё было

затянуто дымом. Пожар развивался на расстоянии около полукилометра от села. На месте уже были работники администрации, все жители.

Жильцы домов с улицы Молодежной,

расположенной на окраине села, 94 человека, были эвакуированы.

Большинство разместились у родственников, еще 21 человек, из которых 11 детей, были перевезены в развернутый на базе дома культуры пункт

временного размещения. 7 автобусов стояли в готовности эвакуировать всё население в любой момент. Оповещение велось с помощью

громкоговорителей. Силами местной администрации удавалось избежать

паники.

Тем временем работники лесоохраны с помощью тяжелой техники создавали противопожарный разрыв, более чем на 50 метров углубляясь в лес, перепахивая территорию и убирая валежник от границы Барлука. Пожар пытались остановить с трех сторон встречными

палами и опашкой. Прибывшие в село пожарные оцепили его по периметру,

поливая водой заборы, дома, постройки, землю и сухостой.

— Порывами ветра огонь распространялся

очень быстро, и нашей главной задачей было не допустить его перехода на населенный пункт. На это были брошены все силы, вся техника.

Магистральная линия пожарных рукавов была проложена вдоль окраины села

от установленной на реке пожарно-насосной станции, — говорит Александр

Филиппович. — Всю ночь жители села стояли бок о бок с пожарными, ведрами

заливая огонь, ветками сбивая кромку пожара.

95 человек и 33 единицы техники от МЧС

России , Лесоохраны и добровольных пожарных дружин слаженными действиями

отстояли Барлук от огня. С 6 часов утра, при обходе кромки пожара, стало

понятно — угроза миновала. В 9 часов от лесников пришло сообщение —

направление огня удалось изменить. Лесной пожар еще не локализован, но населенному пункту огонь уже не угрожает. Люди стали возвращаться в свои

дома. «Село Барлук Куйтунского района спасен

от лесного пожара благодаря слаженным действиям сил пожарных,

лесничества, местной администрации, — подчеркивает начальник Главного

Барлук относится к населенным пунктам, подверженным переходу лесных

пожаров, и создавшейся угрозы можно было избежать, своевременно

предприняв противопожарные меры».