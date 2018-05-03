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Более 90 жителей села Барлук в Приангарье эвакуировали из-за лесных пожаров
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Более 90 жителей села Барлук в Приангарье эвакуировали из-за лесных пожаров 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Село Барлук в Куйтунском районе Иркутской области едва не сгорело из-за действующего лесного пожара. Сообщение о возгорании поступило вечером 1 мая. До приезда пожарных с ним боролись местные жители. Отстоять дома и не допустить возгорания удалось сотрудникам Куйтунской пожарно-химической станции, которые боролись против огня на подступах к селу.
Прямо во время пожара пришлось опахать участок леса, но даже через минерализованную полосу из-за ветра языкам огня удалось перекинутся по вершинам молодняка и пойти в сторону села. Наступление огня удалось остановить с помощью создания минерализованной полосы вдоль ЛЭП в нескольких сотнях метров от села. Тракторы занимались очисткой полосы, а бульдозеры создавали противопожарный разрыв. В сторону пожара от минерализованной полосы был направлен встречный пал. Всего в борьбе с пождаром принимали участие 50 человек, в том числе пожарные Тулунской пожарно-химической станции, которых перебросили в Барлук на помощь к местным спасателям и местным жителям.
Угрозу перехода огня удалось ликвидировать только к утру 2 мая. Во время пожара из поселка было эвакуировано более 90 жителей.
По предварительным выводам, причиной пожара мог стать пал сухой травы, который строго запрещен на территории региона.
По данным МЧС, на сегодняшний момент в Приангарье действуют 8 лесных пожаров на общей площади 72 га.
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