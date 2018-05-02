На Первомай на Урале выгорело 30 гектаров леса

За минувшие сутки на Среднем Урале произошло 4 пожара на площади 28,7 гектара, сообщили в МЧС. Все они были оперативно ликвидированы силами лесоохраны в день обнаружения. Всего с начала пожароопасного сезона в Свердловской области произошли 10 природных пожаров на площади 67,49 га.

Также было зарегистрировано 20 палов сухой растительности. Спасатели констатируют: выезжая на природу или приводя в порядок сады и огороды, человек в 95 процентах случаев сам становится причиной пожара.

Основные причины природных (лесных и ландшафтных пожаров) — это сжигание старой травы, мусора, расчистка с помощью огня площадей для сельскохозяйственного использования, непотушенная сигарета или горящая спичка, искры из глушителя транспортного средства, масляные тряпки или ветошь, стеклянная бутылка, преломляющая лучи солнечного света, тлеющий пыж после выстрела.

Чтобы не стать причиной пожара, помните сами и объясните детям, что повсеместно запрещено выжигать сухую траву, нельзя разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, под низкосвисающими кронами деревьев, нельзя разводить костёр в ветреную погоду и оставлять его без присмотра, на природе запрещено бросать горящие спички, окурки, тлеющие тряпки. Никогда не оставляйте на природе самовозгораемый материал — масляные тряпки, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечные лучи и воспламенить сухую растительность.

Если вы обнаружили природный пожар, постарайтесь ликвидировать очаг возгорания собственными силами. Если это не удаётся, быстро покиньте опасную зону и обязательно сообщите о месте пожара в лесхоз. Позвонить можно также старосте вашего населённого пункта, в администрацию муниципалитета, в полицию, в пожарную охрану. Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.

При этом обстановка с пожарами на Урале в этот раз легче, чем в прошлый Первомай: тогда одновременно тушили 50 гектаров лесных пожаров.