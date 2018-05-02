Ещё
На Первомай на Урале выгорело 30 гектаров леса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Первомай на Урале выгорело 30 гектаров леса 

e1.ru 19 минут назад
Фото: e1.ru
За минувшие сутки на Среднем Урале произошло 4 пожара на площади 28,7 гектара, сообщили в МЧС. Все они были оперативно ликвидированы силами лесоохраны в день обнаружения. Всего с начала пожароопасного сезона в Свердловской области произошли 10 природных пожаров на площади 67,49 га.
Также было зарегистрировано 20 палов сухой растительности. Спасатели констатируют: выезжая на природу или приводя в порядок сады и огороды, человек в 95 процентах случаев сам становится причиной пожара.
Основные причины природных (лесных и ландшафтных пожаров) — это сжигание старой травы, мусора, расчистка с помощью огня площадей для сельскохозяйственного использования, непотушенная сигарета или горящая спичка, искры из глушителя транспортного средства, масляные тряпки или ветошь, стеклянная бутылка, преломляющая лучи солнечного света, тлеющий пыж после выстрела.
Чтобы не стать причиной пожара, помните сами и объясните детям, что повсеместно запрещено выжигать сухую траву, нельзя разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, под низкосвисающими кронами деревьев, нельзя разводить костёр в ветреную погоду и оставлять его без присмотра, на природе запрещено бросать горящие спички, окурки, тлеющие тряпки. Никогда не оставляйте на природе самовозгораемый материал — масляные тряпки, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечные лучи и воспламенить сухую растительность.
Если вы обнаружили природный пожар, постарайтесь ликвидировать очаг возгорания собственными силами. Если это не удаётся, быстро покиньте опасную зону и обязательно сообщите о месте пожара в лесхоз. Позвонить можно также старосте вашего населённого пункта, в администрацию муниципалитета, в полицию, в пожарную охрану. Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.
При этом обстановка с пожарами на Урале в этот раз легче, чем в прошлый Первомай: тогда одновременно тушили 50 гектаров лесных пожаров.
e1.ru: последние новости
На ВИЗе ночью сгорело кафе, которое славилось своим музейным интерьером Старинный госпиталь на ВИЗ-бульваре сделали похожим на городской цирк В доме в районе Автовокзала произошел пожар
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сеул решил судьбу войск США в случае мира с КНДР96
Обнародованы кадры избиения вдохновителя Майдана117
Мюллер пригрозил Трампу судом из-за России
Литвинова сообщила о смерти актрисы Елены Величко26
Убивший девушку подросток-игроман задержан в Москве52
Видео
В Японии люди 2 часа висели вниз головой на аттракционе
Происшествия
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение