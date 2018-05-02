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Хабаровские острова опять горели
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Хабаровские острова опять горели 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Жители Хабаровского края продолжают жечь сухую траву и мусор, разводить костры, несмотря все на предупреждения и разъяснительные беседы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на региональное МЧС
— В выходные дни сотрудники МЧС по Хабаровскому краю и лесники ведут патрулируют дачных товариществ и частного сектора, используя, в том числе, беспилотники. Только за 1 мая выписано 38 протоколов за не очищенную от сухой растительности территорию, разведённые костры и сжигание травы и мусора, — сказали агентству в пресс-службе МЧС по Хабаровскому краю.
Как сообщают в ведомстве, 1 мая пожарным и спасателям пришлось тушить огонь на острове Кабельный у Хабаровска, на хуторе Верхнее заречье. Два катера с пожарными, оснащенными ранцевыми огнетушителями были отправлены спасать от огня дачные участки.
— По предварительной версии, причиной пала могли стать неосторожные действия 83-летнего мужчины, который сжигал траву в бочке. Как итог — сгорело несколько дачных домиков. В настоящее время проводится дознание, — объяснили в региональном МЧС.
Спасатели напоминают, что на территории Верхнебуреинского, Советско-Гаванского, Солнечного, Хабаровского, Нанайского, Амурского, Вяземского, Бикинского районов и районов им. Лазо и им. Полины Осипенко действует особый противопожарный режим.
Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа, а в случае существенного материального ущерба от пожара и гибели людей виновному может грозить и уголовная ответственность.
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