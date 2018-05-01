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Причиной пожара в Сан‐Паулу могла стать семейная ссора ‐ СМИ
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Причиной пожара в Сан‐Паулу могла стать семейная ссора ‐ СМИ 

360tv.ru 30 минут назад
Фото: 360tv.ru
Возможной причиной крупного возгорания в высотном здании в городе Сан‐Паулу могла быть семейная ссора между двумя местными жителями, сообщило РИА «Новости» со ссылкой но бразильские издания.
По информации местных СМИ, семейная пара в момент ссоры готовила пищу на огне. В качестве топлива они использовали спирт. В  какой-то  момент женщина толкнула мужа, когда тот подливал горючую жидкость в огонь, в результате чего одежда обоих вспыхнула. Предполагаемым виновникам инцидента удалось спастись. Они успели снять горящую одежду и вовремя покинули полыхающее здание.
Сообщается, что небоскреб загорелся в ночь на вторник. Позднее здание обрушилось. Пожарным вовремя удалось локализовать пламя, перекинувшееся на соседнее здание. Согласно предварительной информации, один человек погиб, трое считаются пропавшими без вести.
В сгоревшем небоскребе ранее располагались офисы федеральной полиции. Позднее высотное здание самовольно заселили люди, нуждающиеся в жилье.
Президент страны Мишел Темер утром во вторник посетил место пожара. Собравшиеся у здания люди практически атаковали Темера. Он был вынужден быстро сесть в машину и покинуть место инцидента.
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