Мужчина погиб при пожаре в бане на юге Карелии

Смертельное чрезвычайное происшествие произошло в Карелии : мужчина скончался при пожаре в бане в поселке Пай Прионежского района, передает ФАН.

Смертельное чрезвычайное происшествие случилось около шести часов вечера во вторник, 1 мая, у дома N18 по улице Ладвинской в поселке Пай Прионежского района.

Загорелась частная баня, на место ЧП незамедлительно прибыли сотрудники пожарно-спасательной части, которые после ликвидации пожара обнаружили на территории бани тело мужчины. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.