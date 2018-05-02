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Мужчина погиб при пожаре в бане на юге Карелии
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Мужчина погиб при пожаре в бане на юге Карелии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Смертельное чрезвычайное происшествие произошло в Карелии: мужчина скончался при пожаре в бане в поселке Пай Прионежского района, передает ФАН.
Смертельное чрезвычайное происшествие случилось около шести часов вечера во вторник, 1 мая, у дома N18 по улице Ладвинской в поселке Пай Прионежского района.
Загорелась частная баня, на место ЧП незамедлительно прибыли сотрудники пожарно-спасательной части, которые после ликвидации пожара обнаружили на территории бани тело мужчины. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.
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