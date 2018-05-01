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В Греции сгорел крупнейший в Европе аккумуляторный завод
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В Греции сгорел крупнейший в Европе аккумуляторный завод 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Сильный пожар произошел во вторник на крупнейшем в Европе заводе по производству батарей всех типов компании Systems Sunlight, предприятию, расположенному в районе Олвио города Ксанти на севере Греции, нанесен серьезный ущерб.
Компания производит батареи и аккумуляторы всех типов, возобновляемые источники энергии, в том числе солнечные батареи, 98% ее продукции экспортируется в более чем 100 стран. Компания более трех десятилетий входит в число ведущих мировых производителей систем хранения и преобразования энергии.
Как сообщила компания, пожар начался около часа дня по неизвестным на данный момент причинам в цехе по производству батарей, через несколько часов огонь был взят под контроль.
"Нет опасности появления токсичных газов в районе", — говорится в заявлении.
Вместе с тем Афинское агентство новостей АМНА сообщило, что для защиты жителей будут введены предупредительные ограничительные меры в течение следующих двух суток в радиусе 15 км от предприятия.
Людям советуют не выходить на улицу, плотно закрыть окна и двери. Дома снаружи и местность планируется промыть большим количеством воды.
По информации агентства, огонь уничтожил большую часть предприятия. В тушении огня участвовали 74 пожарных и 23 машины.
Сайт protothema сообщает, что окончательно пожар пока не ликвидирован.
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