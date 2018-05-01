Спасатели вытащили из Москвы-реки тонувшего мужчину

Вахтенный наблюдатель ПСС «Татарово» заметил мужчину, который плохо держался на поверхности воды.

Сотрудники поисково-спасательной станции (ПСС) вытащили из Москвы-реки тонувшего нетрезвого мужчину.

— В 17:12 по московскому времени вахтенный наблюдатель ПСС «Татарово» заметил мужчину в воде, который плохо держался на водной поверхности. Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) вышли на катере, подняли его, — сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Позже выяснилось, что пострадавшим оказался гражданин Киргизии 1994 года рождения, который поспорил с друзьями, что переплывет Москву-реку. Мужчина был доставлен на станцию, где ему оказали первую помощь. Родственники забрали его домой.

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