СМИ назвали причину пожара в высотке в бразильском Сан-Паулу

Причиной пожара в обрушившейся во вторник высотке в Сан-Паулу могла стать семейная ссора. Об этом сообщила газета Globo со ссылкой на свидетеля инцидента.

По ее данным, супруги, проживавшие на пятом этаже здания, во время бытовой размолвки готовили ужин на открытом огне. Огонь поддерживался с помощью спиртосодержащей жидкости. Жена неудачно толкнула мужа, в тот самый момент, когда он подливал разжигающее вещество в огонь.

Жидкость расплескалась на одежду и загорелась. Супруги успели лишь сбросить горящую одежду, забрать своего ребенка и покинуть помещение, в котором начал разгораться пожар. Свидетелем инцидента стал сосед, он поднял тревогу и предупредил других соседей.

Власти города пока не называют официальную причину возгорания. Сообщается, что в развалинах здания найдены две канистры. Они уже отправлены в Институт криминологии Сан — Паулу, где эксперты проведут соответствующие анализы.