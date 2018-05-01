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СМИ назвали причину пожара в высотке в бразильском Сан-Паулу
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СМИ назвали причину пожара в высотке в бразильском Сан-Паулу 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Причиной пожара в обрушившейся во вторник высотке в Сан-Паулу могла стать семейная ссора. Об этом сообщила газета Globo со ссылкой на свидетеля инцидента.
По ее данным, супруги, проживавшие на пятом этаже здания, во время бытовой размолвки готовили ужин на открытом огне. Огонь поддерживался с помощью спиртосодержащей жидкости. Жена неудачно толкнула мужа, в тот самый момент, когда он подливал разжигающее вещество в огонь.
Жидкость расплескалась на одежду и загорелась. Супруги успели лишь сбросить горящую одежду, забрать своего ребенка и покинуть помещение, в котором начал разгораться пожар. Свидетелем инцидента стал сосед, он поднял тревогу и предупредил других соседей.
Власти города пока не называют официальную причину возгорания. Сообщается, что в развалинах здания найдены две канистры. Они уже отправлены в Институт криминологии Сан — Паулу, где эксперты проведут соответствующие анализы.
Пожар в 24-этажном, находящемся в центре Сан-Паулу, начался примерно в 7:30 утра по московскому времени. Пожарным удалось эвакуировать 248 человек из 92 семей, живущих в доме. Однако потушить пожар не удалось — через полтора часа здание обвалилось. По предварительным данным, в результате трагедии один человек погиб и трое пропали без вести.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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