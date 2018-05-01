Globo: пожар в высотном здании в Сан-Паулу начался из-за семейной ссоры

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО , 1 мая. / ТАСС /. Семейная ссора стала причиной пожара в высотном здании, которое обрушилось во вторник утром в городе Сан-Паулу. Об этом сообщила газета Globo со ссылкой на свидетеля инцидента.

По информации издания, проживающая на пятом этаже семейная пара в момент размолвки готовила ужин на огне, который поддерживался с помощью спиртосодержащей жидкости. В разгар ссоры жена толкнула мужа, который в этот момент подливал горючее вещество в огонь, и их одежда загорелась. Супруги быстро скинули ее, но уже не смогли потушить пожар. Они схватили своего сына и в спешке покинули здание, не сообщив никому о пожаре.

Один из соседей пары, 21-летний Габриэл Арканжелу, стал свидетелем произошедшего и побежал наверх с криками «Пожар!». Однако он смог подняться только до десятого этажа. «Не хватило времени; это все, что можно было сделать», — рассказал он Globo.

Пожар начался в 1:30 (7:30 мск) в высотном здании, расположенном в центре Сан-Паулу Агентство Reuters сообщило, что речь идет о 26-этажном небоскребе, однако бразильские СМИ утверждают, что в здании 24 этажа. Примерно через полтора часа охваченная огнем высотка обрушилась. Трое местных жителей считаются пропавшими без вести и один человек предположительно погиб — его падение с большой высоты было зафиксировано камерами.

В настоящее время спасатели разбирают завалы в поисках выживших или тел погибших. По меньшей мере 248 человек смогли покинуть горящую многоэтажку.