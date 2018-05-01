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Globo: пожар в высотном здании в Сан-Паулу начался из-за семейной ссоры
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Globo: пожар в высотном здании в Сан-Паулу начался из-за семейной ссоры 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТВ Центр
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 мая. /ТАСС/. Семейная ссора стала причиной пожара в высотном здании, которое обрушилось во вторник утром в городе Сан-Паулу. Об этом сообщила газета Globo со ссылкой на свидетеля инцидента.
По информации издания, проживающая на пятом этаже семейная пара в момент размолвки готовила ужин на огне, который поддерживался с помощью спиртосодержащей жидкости. В разгар ссоры жена толкнула мужа, который в этот момент подливал горючее вещество в огонь, и их одежда загорелась. Супруги быстро скинули ее, но уже не смогли потушить пожар. Они схватили своего сына и в спешке покинули здание, не сообщив никому о пожаре.
Один из соседей пары, 21-летний Габриэл Арканжелу, стал свидетелем произошедшего и побежал наверх с криками «Пожар!». Однако он смог подняться только до десятого этажа. «Не хватило времени; это все, что можно было сделать», — рассказал он Globo.
Пожар начался в 1:30 (7:30 мск) в высотном здании, расположенном в центре Сан-Паулу. Агентство Reuters сообщило, что речь идет о 26-этажном небоскребе, однако бразильские СМИ утверждают, что в здании 24 этажа. Примерно через полтора часа охваченная огнем высотка обрушилась. Трое местных жителей считаются пропавшими без вести и один человек предположительно погиб — его падение с большой высоты было зафиксировано камерами.
В настоящее время спасатели разбирают завалы в поисках выживших или тел погибших. По меньшей мере 248 человек смогли покинуть горящую многоэтажку.
При этом точное число жителей обрушившегося здания неизвестно. Дело в том, что формально высотка принадлежала Федеральной полиции Бразилии, но уже много лет была заброшена. В небоскребе поселились лица, самовольно занимающие чужую жилплощадь — это распространенная практика в стране. Президент Бразилии Мишел Темер посетил место инцидента и пообещал, что федеральные власти окажут помощь пострадавшим.
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